Auf die Bühne tritt Jörg Indermitte, Leiter der Abteilung Arzneimittel Krankenversicherung im Bundesamt für Gesundheit (BAG). Was der Kadermann unter dem offiziellen Logo des BAG sagt, gleicht einer Abrechnung. Die Medikamentenkosten in der Grundversicherung seien in zehn Jahren um mehr als 50 Prozent gestiegen, auf inzwischen 9,2 Milliarden Franken. Die Schweizer zahlten die höchsten Preise in ganz Europa. Er wirft der Branche, deren Vertreter im Publikum sitzen, «intensives Lobbying», «Angstmacherei» und «Drohgebärden» vor. Und fragt: «Wollt ihr uns für dumm verkaufen?»