Andreas Weber ist für sein ausgeprägtes Gedächtnis bekannt. Er ist ein Geschichtenerzähler, beschreibt Mordfälle der Achtzigerjahre, als wären sie gestern passiert. Der ehemalige Oberrichter arbeitete in seinem Beruf, solange es möglich war. Mit 66 Jahren schickte man ihn in die Pension. Von einem Tag auf den anderen fielen die beruflichen Herausforderungen weg. Für Weber war schnell klar: «Es müssen neue her!» So schloss sich der heute 73-Jährige dem Verein Collegium 60 plus an. Das Konzept ist simpel: Pensionierte Menschen besuchen Kurse und bieten selbst Kurse an.