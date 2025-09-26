Markus Fässler
Veröffentlicht am 26. September 2025 - 15:54 Uhr
Grund 1: Weil die Natur gut für die Psyche ist
Kalt, grau, weniger Sonnenlicht und dazu immer früher dunkel: Der Herbst schlägt vielen aufs Gemüt. Die Folgen können unter anderem Antriebslosigkeit, Müdigkeit oder depressive Verstimmungen sein.
Die gute Nachricht: Es gibt einfache Möglichkeiten, dem entgegenzuwirken – zum Beispiel mit Zeit an der frischen Luft. So kam eine Studie der deutschen Lise-Meitner-Gruppe Umweltneurowissenschaften kürzlich zum Schluss, dass nach einem 60-minütigen Spaziergang in der Natur die Aktivität in Gehirnregionen abnimmt, die wie die Amygdala an der Stressverarbeitung beteiligt sind.
Partnerinhalte