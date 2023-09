Shishkins Modell geht davon aus, dass Leserinnen und Leser eigentlich stets sehr klare Erwartungen an einen Beobachter-Artikel haben (und das unabhängig vom Thema): Entweder möchten Sie zum Beispiel einfach auf den neuesten Stand gebracht werden – Update me! Oder Sie möchten neue, noch wenig bekannte Sichtweisen erfahren – Give me perspective! Oder Sie suchen Ablenkung und möchten einfach gut unterhalten werden – Divert me. Oder, und das ist vielleicht unser Lieblings-User-Need: Sie suchen nach Inspiration. Shishkin sagt ausserdem, dass Nutzerinnen pro Artikel am liebsten ein einziges Bedürfnis befriedigt haben wollen, das aber richtig – und nicht drei aufs Mal. Schon seit Mai sind wir am Üben, unsere Artikel möglichst sauber nach diesen Nutzerbedürfnissen auszurichten.»