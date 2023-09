Warum kostet ein Kilowatt Strom nicht in jedem Kanton oder in jeder Gemeinde gleich viel?

Der Preis hängt einerseits davon ab, ob ein Stromversorger selbst produziert – und welche Art Strom er produziert. So schwankt der Preis für Strom aus erneuerbaren Energien derzeit weniger als bei jenem aus Atomenergie, Erdöl, Gas oder Kohle.

Wenn ein Stromversorger keine eigenen Erzeugungsquellen hat, hängen die aktuellen Preise davon ab, wie weit im Voraus er Strom einkauft. Bei kurzfristigen Verträgen mit Lieferanten kann er der Kundschaft den Strom billiger anbieten, wenn der Marktpreis sinkt. Bei langfristigen Verträgen zahlt er länger hohe Preise, auch wenn die Preise am Markt gesunken sind – und gibt sie an die Kundschaft weiter.



Warum wird der Strom bei vielen Anbietern nächstes Jahr so teuer?

Hauptgrund ist die Energieknappheit in Europa. Dafür gibt es drei Gründe: Mehr als die Hälfte der französischen Atomkraftwerke waren letztes Jahr wegen Reparaturarbeiten ausser Betrieb. Zudem stoppte Russland letztes Jahr die Gaslieferungen, darum stiegen die Preise. Drittens führten die geringen Niederschlagsmengen und die vom Bundesrat beschlossene Stromreserve zu einer Reduktion der Wasserkraft. Energieversorger, die keine langfristigen Verträge mit Lieferanten hatten, waren deshalb gezwungen, Strom einzukaufen, obwohl er gerade sehr teuer war. Diese Preissteigerungen werden nun an die Kundinnen und Kunden weitergegeben.