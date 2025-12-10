4000 Franken. So viel kostet eine Behandlung gegen Haarausfall bei der Firma «Haarklinik». Zum Angebot gehören neun Haarbehandlungen à 90 Minuten, ein «Low-Level-Laser-Band» sowie Pflegeprodukte, Supplemente und das Medikament Minoxidil. Im Preis inbegriffen ist zudem eine «unlimitierte trichologische Betreuung» – ohne genauere Angaben dazu, was das beinhaltet.