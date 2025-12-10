4000 Franken. So viel kostet eine Behandlung gegen Haarausfall bei der Firma «Haarklinik». Zum Angebot gehören neun Haarbehandlungen à 90 Minuten, ein «Low-Level-Laser-Band» sowie Pflegeprodukte, Supplemente und das Medikament Minoxidil. Im Preis inbegriffen ist zudem eine «unlimitierte trichologische Betreuung» – ohne genauere Angaben dazu, was das beinhaltet.
Wo «Klinik» draufsteht, ist nicht immer Medizin drin
Der Markt für dichteres Haar boomt. Dabei verschwimmen die Grenzen zwischen Kosmetik und Medizin. Für Laien ist oft schwer erkennbar, was sie genau kaufen – und auf wie viel evidenzbasierter Wissenschaft die verschiedenen Angebote beruhen.
