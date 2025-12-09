Die Volksseele schäumte im wahrsten Sinne des Wortes: «Das Wasser macht das Bier», so liess sich der Worber Bierbrauer Max Egger im «Sonntagsblick» zitieren, und dieser titelte kühn: «Berner Bier braucht Berner Wasser.» Anlass für die Schlagzeile im Herbst 1996: Die Brauerei Feldschlösschen hatte angekündigt, die Brauereien Gurten, Cardinal und Hürlimann zu schliessen und fortan nur noch im aargauischen Rheinfelden zu produzieren.