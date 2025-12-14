Fair Fashion soll der Gegenpol zu Fast Fashion sein. Doch auch hier sind die Lieferketten der Kleidungsstücke komplex. Was hinter einem regulären weissen T-Shirt steht, das Jungle Folk für 79 Franken verkauft, verdeutlicht unsere interaktive Grafik. Sie zeigt exemplarisch, wieso das fair produzierte T-Shirt deutlich teurer ist als Shirts, die H&M für sechs bis sieben Franken verkauft und Temu sogar für rund drei Franken.