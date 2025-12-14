Pauline Treis spricht nicht wie eine typische Unternehmerin. Immer wieder sagt sie Sätze wie: «Das nachhaltigste T-Shirt ist immer noch das, das gar nicht erst produziert wird.» Die Mittdreissigerin sitzt mit einer Tasse Tee in ihrem Studio am Zürcher Sihlquai, das mit den einladenden Sofas eher an ein Wohnzimmer erinnert. Vor zwölf Jahren hat Treis das Modelabel Jungle Folk gegründet, mit dem Anspruch, Kleidung so fair und verantwortungsvoll wie möglich herzustellen.