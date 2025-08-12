Endlich Ferien! Weg mit Videomeetings, klingelnden Telefonen und Papierstau im Fach A4 quer. Ich klinke mich aus in Richtung griechische Insel. Weil ich schliesslich geschuftet und gespart habe, gönne ich mir etwas Besonderes: ein Boutique-Hotel am Meer, mit Infinity-Pool und Spa.



Der Vermerk «Adults only» ziert die Hotelwebsite, als wäre es ein geheimes Gütesiegel der vereinten Kinderhasser. Genau mein Ding, denke ich: kein Geschrei, keine aufblasbaren Einhörner, nur Ruhe und eine Barkarte so dick wie ein Telefonbuch.