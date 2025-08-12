Endlich Ferien! Weg mit Videomeetings, klingelnden Telefonen und Papierstau im Fach A4 quer. Ich klinke mich aus in Richtung griechische Insel. Weil ich schliesslich geschuftet und gespart habe, gönne ich mir etwas Besonderes: ein Boutique-Hotel am Meer, mit Infinity-Pool und Spa.
Der Vermerk «Adults only» ziert die Hotelwebsite, als wäre es ein geheimes Gütesiegel der vereinten Kinderhasser. Genau mein Ding, denke ich: kein Geschrei, keine aufblasbaren Einhörner, nur Ruhe und eine Barkarte so dick wie ein Telefonbuch.
«Lassen Sie den Alltag hinter sich und erleben Sie die heilende Kraft unseres exklusiven Thalassa-Spa-Rituals», heisst es weiter. «Jede Minute bei uns wird Ihr Wohlbefinden steigern und Ihnen kostbare Momente purer Entspannung bescheren.»