Mit Dienstleistungen lässt sich gut Geld verdienen – auch mit komplett unnützen. Aber das ist den Anbietern egal. Hauptsache, jemand fällt auf sie herein. Doch das lässt sich einfach vermeiden mit den Tipps des Beobachters.
Elektronische Reisegenehmigung: 85 Franken sparen
Viele Länder verlangen heute eine elektronische Einreisegenehmigung. Wer nach Grossbritannien reist, braucht eine ETA (Electronic Travel Authorisation), wer in die USA will, ein ESTA (Electronic System for Travel Authorisation).
Partnerinhalte