Stellen Sie sich vor, Ihr Handy vibriert. Eine Privatnachricht auf Instagram ploppt auf. Sie stammt von einer guten Bekannten, vielleicht einer ehemaligen Schulkollegin. «Hey, ich kann es kaum glauben!», schreibt sie. Dazu ein Screenshot eines Bankkontos, auf dem sich Tausende Franken stapeln. Angeblich verdient durch eine Krypto-Investition.