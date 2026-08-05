25 Smartphones, die in der Schweiz erhältlich sind, erhielten im Test die Gesamtnote «gut», nur ein Smartphone die Note «sehr gut». Das ist das Resultat der Stiftung Warentest von diesem Juni. Während das iPhone 17e oder das Google Pixel 10 Pro Fold nur die Note «gut» erhielten, schnitt das Samsung Galaxy S26 Ultra als einziges Smartphone im Test «sehr gut» ab. Alle drei Handys haben 256 Gigabyte Speicherkapazität.