Viele Babys und Kleinkinder lieben ihr Nuschi. Sie knuddeln die herzigen Tüechli-Lumpen-Tierli, schleppen sie hinter sich her und erkunden sie auch gern mit dem Mund – insbesondere beim Zahnen kauen die Kleinen darauf herum und saugen am Stoff. So können sich daraus Chemikalien lösen, die dann in den Kinderkörper gelangen.
Dass sich in den Kuscheltüchern auch PFAS finden, ist wenig erstaunlich. PFAS, kurz für per- und polyfluorierte Alkylverbindungen, sind fett-, schmutz- und wasserabweisende Chemikalien. Eigenschaften, die bei den strapazierten Schmusedecken vorteilhaft sind.
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