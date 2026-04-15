Viele Babys und Kleinkinder lieben ihr Nuschi. Sie knuddeln die herzigen Tüechli-Lumpen-Tierli, schleppen sie hinter sich her und erkunden sie auch gern mit dem Mund – insbesondere beim Zahnen kauen die Kleinen darauf herum und saugen am Stoff. So können sich daraus Chemikalien lösen, die dann in den Kinderkörper gelangen.