«Lidl lohnt sich.» So wirbt der deutsche Discounter auch in der Schweiz. Zum Beispiel in einem Zeitungsinserat Ende Juli, das Claudia Alter ausgeschnitten hat. Ab Mittwoch, 29. Juli, und «nur für kurze Zeit», gebe es in den Lidl-Filialen ein Epiliergerät von Braun zu kaufen, im Geschenkset für 119 Franken. «Ich hatte mich auf das Angebot gefreut», sagt Alter.