Grün, blau, gelb, pink gestreifte Packung, der Name «Die Butter» in grosser Schrift – Schweizer Kochbutter hat hierzulande einen Erkennungswert wie Aromat und Toblerone. Ein Blick auf die Rückseite der ikonenhaften Packung enthüllt derzeit aber Verwirrendes: «Hergestellt in der EU», steht da. Gleich neben «Hergestellt in der Schweiz».