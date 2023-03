Auf welchen Distanzen will ich mit dem E-Scooter fahren?

«Wichtig ist, dass man sich bewusst ist, wie und für welche Strecken man das Fahrzeug nutzen will», sagt Sarah Wahlen vom Touring-Club Schweiz (TCS). Wer ausgedehnte Touren unternehmen will, braucht eine grosse Reichweite und eine Schnellladefunktion. Aktuell kommen hier erste Modelle auf den Markt. Auch für längeres Pendeln ist die Auswahl an elektrischen Modellen noch recht überschaubar. Wer aber vor allem in der Stadt und nicht weiter als 50 Kilometer unterwegs ist, kann schon heute aus vielen verschiedenen Modellen wählen.



⇒ CHECK: Klären Sie Ihre Bedürfnisse ab. Wenn Sie den E-Roller vor allem als wendigen Stadtflitzer brauchen, haben Sie eine breite Auswahl an Modellen und müssen sich auch keine Gedanken wegen der Reichweite machen.