Konkret: Werbung für ungesunde Lebensmittel soll an Primarschulen und auf Plakaten im Umkreis von 50 Metern rund um Schulhäuser untersagt sein. Ebenso wenig soll sie künftig vor Kindersendungen im Fernsehen und auf Websites, in sozialen Netzwerken oder auf Spielplattformen erscheinen.