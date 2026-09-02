Grosse Unternehmen der Lebensmittelindustrie haben sich mit dem Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) auf eine «freiwillige» Einschränkung der Werbung geeinigt, die sich explizit an Kinder unter 13 Jahren richtet. Im Fokus steht Werbung für besonders süsse, salzige und fettige Produkte.
Konkret: Werbung für ungesunde Lebensmittel soll an Primarschulen und auf Plakaten im Umkreis von 50 Metern rund um Schulhäuser untersagt sein. Ebenso wenig soll sie künftig vor Kindersendungen im Fernsehen und auf Websites, in sozialen Netzwerken oder auf Spielplattformen erscheinen.
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