Christian Michel hat Lungenkrebs. Einen, den es möglichst früh zu bekämpfen gilt. Also verordnet die Ärztin Lumykras. Das Medikament soll das Wachstum des Tumors verlangsamen, bestenfalls sogar stoppen. Acht Tabletten muss der 73-jährige Thurgauer täglich schlucken. Kosten: 8800 Franken pro Monat.



Mitte Januar bricht der fünfte Behandlungsmonat an. Irene Michel fährt für ihren Mann zur nächsten Apotheke und holt die bestellte Packung ab. So weit, so gewöhnlich. Zurück zu Hause erwartet sie aber eine schlechte Nachricht: «Die Ärztin informierte uns am Telefon, dass die Metastasen weiter gewachsen sind. Die Krebszellen haben nicht auf Lumykras reagiert.» Christian Michel muss das Medikament absetzen und eine Chemotherapie Diagnose Krebs Wie mit der Krankheit umgehen starten.