Am kürzeren Hebel

Tatsächlich ist die Sache juristisch nicht so klar. «Hurni kann argumentieren, dass damit der neue Pächter auch die Schulden übernommen hat und deshalb den Gutschein einlösen muss», sagt Beobachter-Expertin Nicole Müller. Ihn vor Gericht zu ziehen, lohne sich aber nicht, das sei mit Kosten und Aufwand verbunden. Er könne aber versuchen, den neuen Pächter per eingeschriebenen Brief zu überzeugen.