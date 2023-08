Hundetracker oder Spionagetool?

Auch was die Firma anbietet, ist aus rechtlicher Sicht problematisch. Im Werbevideo zum Tracker wird die Anwendung des GPS-Geräts erklärt: «Aufgrund seines Gewichts kann der Tracker unbemerkt in Taschen oder Rucksäcken verstaut werden.» Das perfekte Tool also, um eine Person zu stalken. Nicole Müller rät davon ab, diese Funktion zu nutzen: «Den Standort einer Person zu überwachen, ist grundsätzlich strafbar, wenn sie nichts davon weiss.»