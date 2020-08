Der Zulieferer von Galaxus erhielt für die HG-Masken in einem deutschen Labor eine Konformitätserklärung nach Light-Prüfnorm. Darauf haben die Schweizer Behörden Galaxus den Verkauf erlaubt. In Deutschland wäre das verboten. Denn der chinesische Hersteller hat auf Verpackung und Masken die Qualitätsauszeichnungen «FFP2», «CE» sowie «EN 149» aufgedruckt, obwohl er dafür keine Bestätigung hat. Das gilt in Deutschland als Irreführung.