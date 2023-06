Ob CO 2 -Kompensationen ein sinnvolles Mittel für den Klimaschutz sind oder nicht – da scheiden sich die Geister (Lesen Sie dazu auch unseren Artikel über Greenwashing Greenwashing Goldrausch auf Kosten des Klimas ). Das Beste fürs Klima ist, die eigenen Emissionen so weit wie möglich zu reduzieren – und allenfalls erst die unvermeidlichen Klimaschäden zu kompensieren. Klar ist: Unseriöse Projekte nützen dem Klima wenig, können ihm sogar schaden. Umso wichtiger ist es also, zu wissen, welche Projekte vertrauenswürdig sind.