Nachdem Laszlo W. nach Budapest umzogen war, hatte ihm Postfinance bis zu 25 Franken pro Monat verrechnet als «Gebühr Domizil Ausland». Davon wusste der Postfinance-Kunde monatelang nichts. Denn die Informationen über die saftige Gebührenerhöhung sandte die Post nicht an seine Wohnadresse in Budapest, sondern an das Hotel Riverside Inn in Winterthur. Obwohl Laszlo W. dort längst nicht mehr wohnte. Er hatte vergessen, in den Kundenauftragsformularen seine Korrespondenzadresse zu ändern.