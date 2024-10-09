Ob Olma, Bea oder die lokale Messe des Gewerbevereins: Konsumentinnen lassen sich an Messen besonders gerne zu allem Möglichen überreden – vom Zeitschriftenabonnement bis zum Dampfstaubsauger. Zu Hause und auf dem Boden der Realität angekommen, tauchen oft die ersten Zweifel auf. Brauche ich die Heissluftfritteuse wirklich?