Ob Olma, Bea oder die lokale Messe des Gewerbevereins: Konsumentinnen lassen sich an Messen besonders gerne zu allem Möglichen überreden – vom Zeitschriftenabonnement bis zum Dampfstaubsauger. Zu Hause und auf dem Boden der Realität angekommen, tauchen oft die ersten Zweifel auf. Brauche ich die Heissluftfritteuse wirklich?
Da wird man doch wohl zurücktreten dürfen? Immerhin hat der Aussteller seine ganze Überredungskunst aufgeboten und sein Gegenüber mit seinen Werbebotschaften eingelullt.
Partnerinhalte