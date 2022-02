Uber-Eats-Kuriere verdienen 4 Franken pro Auftrag, Fr. 1.50 pro Kilometer und nochmals so viel pro Ablieferung. Gemäss der Firma kommt ein Kurier während der Essenszeiten im Schnitt auf 21 Franken pro Stunde. «Das gilt höchstens auf dem Papier und auch nur dann, wenn du permanent dran bist», sagt Michele Z. Weil er in diesem Arrangement als Selbständiger tätig ist, zahlt ihm Uber Eats keine Sozialversicherung, keine Ferienzulage. Reparaturen am Velo oder Fahrzeug werden ihm nicht vergütet, bloss eine minimale Unfallversicherung. «Unter dem Strich bleiben dir vielleicht 12 Franken die Stunde. Wenn du Glück hast, mal 15 Franken.»