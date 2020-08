Auf das in der Schweiz gelegene Vermögen der Thai Airways können Kunden folglich nicht mehr zugreifen – auch wenn sie eine noch so berechtigte Forderung haben. Das bedeutet: Sie können Thai Airways hier nicht betreiben, laufende Betreibungs- oder Gerichtsverfahren stehen still. Das Bezirksgericht Zürich bestätigt, dass Kunden im Moment in der Schweiz nichts tun können. Immerhin hat das Sanierungsverfahren oder die Stundung noch nichts mit einem Konkurs zu tun.