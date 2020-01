So zum Beispiel beim Open Air Gampel: Auf der Website wirbt der Veranstalter mit einem 4-Tages-Ticket für 219 Franken. Wer das Menü für mehr Informationen aufklappt, wird in Klammern darüber informiert, dass eine sogenannte Vorverkaufsgebühr nicht eingerechnet ist. Mit einem Klick auf die verlinkte Verkaufsstelle Ticketcorner steigt der Preis plötzlich auf 234.90 Franken. Der Aufschlag beträgt also satte 15.90 Franken.