Das Firmengeflecht von Viagogo ist allerdings wenig vertrauenswürdig. Der Hauptsitz in Genf ist de facto eine Briefkastenfirma, die Bosse sitzen in London und New York. Das operative Zentrum liegt in Irland und Taiwan. Die Eigentümer verstecken sich hinter einer Briefkastenfirma im US-Steuerparadies Delaware. Technisch abgewickelt wird die Plattform über eine weitere Briefkastenfirma in Malta.