Wer ein Skiticket kauft, der will wedeln, carven oder pülverlen – aber sich ganz bestimmt nicht mit Recht und Gesetzen herumschlagen. Doch nicht immer läuft ein Skitag so, wie man es sich vorgestellt hat. Was man fordern kann und was nicht, das regeln in erster Linie die allgemeinen Transport- oder Geschäftsbedingungen der Bergbahnen.