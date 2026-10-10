Denn Kartoffeln sind sensibel. Wenn es zu heiss wird, hören sie auf zu wachsen. Ist es zu nass, kann die Kraut- und Knollenfäule den Ertrag ganzer Äcker vernichten. Ohne Wasser aber kommen Kartoffeln auch nicht zurecht. Das wird auf einem der Äcker sichtbar, die Höneisen während der Sommermonate nicht bewässern konnte. Am Nachmittag will er hier eigentlich ernten. Er kauert sich hin und gräbt eine der verdorrten Kartoffelpflanzen aus. Die Kartoffelknollen, die an der Wurzel hängen, sind sehr klein, fast jede trägt dicke weisse Triebe. «Denen war es einfach zu trocken. Die Pflanzen haben noch ausgetrieben und so versucht, zu überleben», erklärt Höneisen. «Ein Totalausfall.» Der wortgewandte Biobauer wird für eine Weile still, gräbt ein paar weitere Pflanzen aus – überall dasselbe Bild. «Da rechnets halt wie wild in meinem Kopf: Wie viel kostet das, was bedeutet das für den Betrieb?»