Es ist eine Art des Bauerns, die sich ziemlich stark von der intensiven Landwirtschaft unterscheidet, wie sie in Adlers Heimat, dem Freiamt, und generell im Mittelland fast ausschliesslich betrieben wird. Während andere ganz auf Arbeitsteilung und Spezifizierung setzen, macht der frühere Hobby-Radquerfahrer alles selbst; von der Aufzucht der Tiere bis zur Verpackung des Fleisches und zum Verkauf ab Hof, Adlers Haupteinnahmequelle. Während viele auf immer grössere Herden setzen, will Pirmin Adler seinen Rindviehbestand verkleinern – und dafür eventuell in Zukunft auch Weideschweine halten. Sie sollen ebenso in die Agroforstwirtschaft integriert werden wie die 200 bis 300 Bresshühner, die Adler zusätzlich hält und Eier und Fleisch liefern. Die Hühner finden in den Hecken Körner, Käfer und Würmer und tragen mit ihrem Mist zur sogenannten Kreislaufwirtschaft bei, die mit möglichst wenig Futter und Dünger von ausserhalb des Hofes auskommen will.