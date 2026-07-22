Die monatlichen Grundgebühren für Handy- und Internetabos bei Swisscom, Salt und Sunrise steigen um bis zu zwei Franken – selbst günstige Marken wie Yallo oder Lebara bleiben nicht verschont. Für Kundinnen und Kunden stellt sich die Frage: Müssen sie das hinnehmen?
Grundsätzlich gilt: «Die Preiserhöhung ist eine einseitige Vertragsänderung», sagt Rita Périsset vom Beobachter-Beratungszentrum. Das verschafft Betroffenen ein ausserordentliches Kündigungsrecht – und zwar auf den Zeitpunkt, ab dem die Preiserhöhung greift. Dieses Recht gilt auch für Verträge mit einer noch laufenden Mindestvertragsdauer.
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