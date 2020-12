Für Vincent Pauli* (Name geändert) beginnt das Wochenende mit Stress und Ärger. Wenn er am frühen Freitagabend von seinem Arbeitsort Zürich den Intercity heim nach Spiez ins Berner Oberland nimmt, ist der Zug jedes Mal gerammelt voll. «Ich hatte schon eine halbe Stunde lang sechs wildfremde Menschen im Umkreis von eineinhalb Metern um mich herum. Wie kann ich mich so vor Corona schützen?»