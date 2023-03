Die Tiersafaris sind zu einem Multimilliardengeschäft geworden. Allein im Jahr 2018 beliefen sich die Einnahmen aus dem Wildtiertourismus auf über 600 Milliarden US-Dollar weltweit. Kein Wunder, denn wer Tiere in der freien Wildbahn erleben will, muss dafür an vielen Orten zahlen. So kostet allein der Tageseintritt in die kenianische Masai Mara rund 70 Franken.