Leistungsumfang und Bedingungen prüfen

Wie kann man verhindern, dass man in den Ferien in eine solch missliche Situation gerät? «Wir raten Versicherten in jedem Fall, Leistungsumfang und Bedingungen der abgeschlossenen Versicherungen zu studieren und mit dem gewünschten Schutz abzugleichen», schreibt der Schweizerische Versicherungsverband.