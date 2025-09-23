Letzten Sommer verärgerte die Matterhorn-Gotthard-Bahn (MGB) ihre Kundschaft. Nachdem man jahrelang Schalter geschlossen und Automaten demontiert hatte, verlangte man für einen Billettkauf im Zug plötzlich einen Zuschlag von 10 Franken. Das berichtete das Onlineportal Infosperber.
Unter dem Druck der Öffentlichkeit lenkte die Bahn – zum Unternehmen gehören auch die Gornergrat-Bahn oder der Glacier-Express – vor kurzem ein. In der neusten Ausgabe der MGB-Kundenzeitschrift «Höhenzug» heisst es: «Kein Smartphone? Kein Problem!»
Partnerinhalte