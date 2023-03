Ein Flug von Wien nach Zürich fühlt sich für alle ähnlich an. Auf Sitz 23F zahlt man etwa gleich viel wie auf Sitz 14A. Das meinte auch der Zürcher Ramon Nufer (Name geändert). Er wollte einen Tagestrip nach Wien machen. Mit dem Nachtzug hin, mit der Swiss am Abend zurück. Nur, der Rückflug kostete am angefragten Datum bei der Swiss Fr. 718.52, eine hübsche Stange Geld.



Doch Nufer merkt: Bei einem Retourflug würde ihn der Heimflug nur Fr. 92.55 kosten. «Ich wusste, dass One-Way-Tickets generell teurer sind, aber fast achtmal mehr fand ich doch sehr extrem.»