Der VW-Abgasskandal hat gezeigt: Auch wenn der Schaden in allen Ländern der gleiche ist, hängt es vom Rechtssystem ab, ob man entschädigt wird. Dank der in Deutschland neu eingeführten Musterfeststellungsklage erhielten dort über 240'000 Geschädigte Einmalzahlungen zwischen 1'350 und 6'257 Euro, insgesamt rund 750 Millionen Euro. Eine Konsumentenschutzorganisation hatte stellvertretend für die Betroffenen geklagt. Auch in anderen Ländern musste VW hohe Summen zahlen. In der Schweiz nicht. Hier wollte der Konsumentenschutz 6000 Betroffenen Abgasskandal Tausende klagen gegen VW und Amag zu ihrem Recht verhelfen und klagte. Doch der Versuch scheiterte am Rechtssystem. Es gab kein Geld für Schweizer Geschädigte.