Benjamin Kunz steigt am 13. Oktober um 17.30 Uhr in Sursee in den Zug. Er will nach Hause fahren, nach Ebikon. Er muss gleich sein Billett vorweisen. Er habe kein gültiges, sagt der Kondukteur und stellt eine Busse über 100 Franken aus. Dabei hat der 16-Jährige sehr wohl ein Billett, ein sogenanntes FlexiAbo.