Das Halbtaxabo wird nicht abgeschafft. Gemäss Stellungnahme von Swiss Pass wird es auch nach der Einführung eines neuen Tarifsystems im Angebot bleiben. Allenfalls wird es in Zukunft anders benannt. Zudem soll die zurückgelegte Strecke künftig mit einen Einfluss auf den Preis haben. Wie hoch dieser sein wird, ist unklar. Aus der geplanten Änderung der Preisberechnung leitete der «K-Tipp» die «Abschaffung des Halbtax» ab. Aktuell lohnt sich das Abo für Kunden, die jährlich Tickets im Betrag von mehr als 340 Franken kaufen. Das Halbtax kostet 170 Franken bei Verlängerung, 190 Franken für den einmaligen Kauf.