1. Metro

Die Metro M2 bringt uns bequem in den 50 Meter höher gelegenen Stadtkern. M2 ist die einzige Metro der Schweiz und fährt automatisch. Sie ist zudem die steilste Metro der Welt (Höhenunterschied 338 Meter) und die leiseste, denn sie rollt auf Pneus, um Steigungen von 12 Prozent zwischen Ouchy am See und Croisettes im Norden über 5,9 Kilometer zu bewältigen.