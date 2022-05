Covid-App

Viele kennen diese Funktion wohl nicht. Auf der Covid-App kann man nachschauen, in welchen Ländern ein Zertifikat gültig ist. Einfach auf das Zertifikat drücken und dann «Gültigkeit bei Reisen» wählen. Reiseland (nur Europa) und Einreisedatum eingeben – und die App zeigt an, ob das Zertifikat an diesem Datum gültig ist.