Der Streaminganbieter Netflix hat von einem römischen Gericht satt eins auf die Nase bekommen. Die Richter haben die Preiserhöhungen seit 2017 für rechtswidrig erklärt. Es fehle der gesetzlich vorgesehene «triftige Grund». Geklagt hatte die Verbraucherorganisation Movimento Consumatori.
Es handelte sich um eine Sammelklage. 5,4 Millionen italienische Netflix-Abonnenten können jetzt nicht nur eine Preisreduktion erwarten, sondern Rückerstattungen der zu viel gezahlten Gebühren. Auf den Streaminganbieter dürften mehrere Hundert Millionen Dollar an Kosten zukommen.
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