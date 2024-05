Gadd, der in der Serie «Donny» heisst, arbeitet nach einer gescheiterten Comedy-Karriere in einem Pub in London. Eines Abends kommt Martha in die Bar. Sie weint. Donny offeriert ihr einen Tee. Und hier beginnt seine Leidensgeschichte: Martha kommt nun jeden Tag in die Bar, bombardiert ihn mit Nachrichten und ist überall, wo Donny auch ist. Bis es eskaliert.