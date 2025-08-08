Saftige Rechnung

Der Teenager freut sich, alles scheint gut. Doch dann kommt die Rechnung der Speditionsfirma Gebrüder Weiss: Fast 140 Euro soll Kieffer noch drauflegen, für Positionen wie «Einfuhrzollabfertigung» oder «Vorlageprovision». «Das bezahlen wir bestimmt nicht – das ist ja mehr als der Warenwert!», sagt Kieffer. Schliesslich war bei der Onlinebestellung nirgends die Rede von solchen Kosten. In den allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des Boxshops stand bei der Bestellung lediglich: «Als Kunde aus einem nicht-europäischen Land müssen Sie Steuern und Zölle an die zuständige Steuerbehörde bezahlen.» Nicht-europäisch, das muss geografisch gemeint sein, ist sich Kieffer sicher.