Sie locken Kunden mit Tiefstpreisen an und lullen sie mit dem Versprechen auf sichere Abwicklung des Geschäfts ein. So fallen Konsumentinnen und Konsumenten auf dubiose Webseiten herein Der Beobachter warnt Gefährliche Kinderwagen und sitzen schliesslich statt mit der erwünschten Ware mit einer Belastung des Bankkontos oder der Kreditkarte da. Dabei ist es gar nicht so schwer, die faulen Äpfel zu erkennen, wenn man sich an ein paar Regeln hält.