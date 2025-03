Qualität ist mein Mantra – na ja, zumindest bis mein innerer Sparfuchs das Ruder übernimmt. So etwa, als ich mein altes Damenvelo gegen ein fabrikneues City-Bike eintauschen will. Ein besonders attraktives Angebot kitzelt die Schnäppchenjägerin in mir: ein nigelnagelneues Fahrrad in Braun – aktuell meine Lieblingsfarbe – für nur 200 Franken.