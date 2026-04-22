Die Idee von Solarstrom ist bestechend: Die Natur schafft, der Mensch spart. Das geht sogar auf dem Balkon einer Mietwohnung. Und der Frühling gibt den Startschuss. Allerdings lohnt es sich, vor dem Kauf einige Fragen zu klären, damit die Auslage nicht umsonst war. Der Beobachter sagt, wie es geht.