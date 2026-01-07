Dagegen werden Pflanzendrinks aus Hafer, Soja, Reis oder Mandeln immer beliebter, nicht nur im «Veganuary». Zum Beispiel wegen Tierschutz-Überlegungen. Seit 2017 hat sich ihr Umsatz mehr als verdoppelt. Im Vergleich zu Kuhmilch sind sie mit knapp 5 Prozent des Gesamtumsatzes aller Milchprodukte aber immer noch eine Nische.