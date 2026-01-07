Von wegen Milchnation: 45 Liter Kuhmilch trinken die Menschen in der Schweiz jedes Jahr – das klingt nach viel, ist aber weniger als in der EU (48 Liter) und deutlich weniger als in den USA (56 Liter). Und der Konsum sinkt. Im Jahr 2003 waren es noch 66 Liter pro Person.
Dagegen werden Pflanzendrinks aus Hafer, Soja, Reis oder Mandeln immer beliebter, nicht nur im «Veganuary». Zum Beispiel wegen Tierschutz-Überlegungen. Seit 2017 hat sich ihr Umsatz mehr als verdoppelt. Im Vergleich zu Kuhmilch sind sie mit knapp 5 Prozent des Gesamtumsatzes aller Milchprodukte aber immer noch eine Nische.
